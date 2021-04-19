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19 Nisan 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 09:00:00

Anne babalar dikkat: Öfke nöbetleri hayal kırıklığından kaynaklanır

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Çocuklardaki öfke nöbetlerinin ebeveynlerin karşılaştığı en rahatsız edici durumlar arasında yer aldığını belirten Amerikalı Profesör William Moiser, "Öfke nöbetlerinin bir çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur" dedi.

Çocuklardaki öfke nöbetlerinin ebeveynlerin karşılaştığı en rahatsız edici durumlar arasında yer aldığını belirten Amerikalı Profesör William Moiser, "Öfke nöbetlerinin bir çocuğun hayal kırıklığını ifade etme yoludur" dedi. Eğer çocuk kendine, başkasına ve eşyaya zarar vermiyorsa, öfke nöbetini görmezden gelinmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Moiser, "Bu en zoru ancak amacınız gelecekteki öfke nöbetlerinin oluşmasını engellemekse, öfke nöbetini göz ardı etmek zorunlu. Eğer çocuk bir başkasına veya eşyasına zarar veriyorsa, çocuğu fiziksel olarak kucaklayıp, 'İncinmene veya incitmene izin veremem. Bu yüzden zarar vermeyeceğini anlayana kadar seni tutacağım' demelisiniz" ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF BİR YOL SUNUN

Öfke nöbetlerini önlemek için mizahın kullanılabileceğini belirten Prof. Moiser, "Genellikle çocuğunuzun gülümseyebileceği bir şeyler hatırlatın. Çocuğunuzun toplum içinde hayal kırıklığına uğramaya başladığını gördüğünüzde deneyin. Çocuğun üzgün olduğunu anladığınızı söyleyerek öfke nöbeti hakkında yorum yapın. Çocuktan öfke nöbetine neyin yol açtığını hatırlamasını isteyin. Bir dahaki sefere durumu halletmesi için alternatif bir yol sunun. Hatta çocuğun alternatif davranış uygulamasına yardımcı olmak için durumu yeniden canlandırabilirsiniz" dedi.

Etiketler : anne baba çocuk öfke nöbeti
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