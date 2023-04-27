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27 Nisan 2023 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 07:26:00

Anne adayları sık sık el yıkamalı

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Sağlıklı bir hamilelik, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir bebek ve sağlıklı bir hayat için uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, "Protein ihtiyacı için bakliyatlar, yağsız et, yumurta ve fındık-ceviz gibi çerezler tüketilebilir. Pastörize süt, peynir ve yoğurt gibi günlük ürünler ve haftada en az iki kez balık tüketimi de beslenme programın olması gerekenler arasında olmalıdır" dedi.

Sağlıklı bir hamilelik, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir bebek ve sağlıklı bir hayat için uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, "Protein ihtiyacı için bakliyatlar, yağsız et, yumurta ve fındık-ceviz gibi çerezler tüketilebilir. Pastörize süt, peynir ve yoğurt gibi günlük ürünler ve haftada en az iki kez balık tüketimi de beslenme programın olması gerekenler arasında olmalıdır" dedi.

Bir yiyeceğe dokunmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerektiğinin altını çizen Özden, "Mümkünse çiğ etlere direk temas edilmemeli, edilirse de sonrasında ellerin yıkanması gerekmektedir. Çiğ gıdalar ile yemeye hazır gıdaları ayrı yerlerde muhafaza edilmeli. Gebelik için bazı sakıncalı bakteri ve parazitler içerebileceği için pastörize olmayan süt, peynir, çiğ veya az pişmiş et ürünleri gibi gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Egzersizlerin anne adayına ve bebeğe bir çok faydası vardır" diye konuştu.

Etiketler : Sağlıklı bir hamilelik Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden Protein ihtiyacı
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