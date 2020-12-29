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29 Aralık 2020 Salı 23:29:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 09:35:00

Ani atardamar tıkanıklığı ölümcül olabilir

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, vücudumuzdaki organ ve dokulara kan taşıyarak onların canlı kalmasını sağlayan atardamarların ani bir şekilde kan pıhtısı ile tıkanmasının tıp dilinde ‘akut arteriyel emboli' olarak tanımlandığını belirtti.

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, “Bu klinik tablo, kalp ve damar cerrahisinde acil müdahale gerektiren bir durumdur. Hastalık en sık kolda veya bacakta ani başlayan şiddetli ağrı, soğukluk, morarma veya kan dolaşımının olmamasına bağlı beyazlaşma, his ve kuvvet kaybı belirtileriyle ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

KOL YA DA BACAK KAYBETME RİSKİ

Akut arter tıkanıklarında erken tanı konmaz ve hasta zamanında tedavi edilmezse, kol veya bacakta kalıcı his kaybı, periferik sinir tahribatına bağlı hareket ettirememe, doku kaybı/nekroz (kangren) ve hatta kol veya bacağın kesilmesi (ampütasyon) sonuçlarıyla karşılaşılabileceği uyarısında bulunan Op. Dr. İhsan Alur, “Akut arteriyel emboli tablosu, önemli komplikasyonları olan ve hatta ölümle sonuçlanan ciddi bir damar hastalığıdır. Kalp ritim bozukluğu, kalp kapakçıklarında darlık veya yetersizlik, kalp büyümesi ve kalp yetersizliği olması, hareket kısıtlılığı olması, kanser hastalığı varlığı, kemoterapi, periferik arter hastalığı, sigara içiciliği, diyabet, hipertansiyon, morbid obezite, metabolik sendrom, genetik pıhtılaşma bozukluğu bu hastalık için önemli risk faktörleridir” diye konuştu.

Etiketler : damar tıkanıklığı kan pıhtısı İhsan Alur
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