VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP Türkiye düşmanı Taşnaklarla toplandı
Yetim çocukları denek yapmışlar!
Meteoroloji'den kırmızı uyarı!
Meteoroloji'den kırmızı uyarı!
Emeklilikte çifte maaş fırsatı
Karadeniz'de kesintisiz bağlantı
Yediklerimiz psikolojimizi de etkiliyor
Alerjik nezleyle gribi ayıran belirtiler
Yeni yılda yenilenmenin 12 püf noktası
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Aralık
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Türkiye'de 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi
Ömer Çelik: Birisi Kandil'i yıkacağım diyor, diğeri Kandil'i referans alıyor
Bakanı Nebati: Dış saldırı yollarını kapattık!
DSÖ'de 'Omicron' endişesi: Tsunami etkisi oluşturabilir
Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
TURKOVAC için randevular Perşembe günü açılıyor
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
Otomatik Katılım Sistemi'ne yeniden giriş zorunluluğu 2022'de kalkacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti
Edirne ve Kırklareli'nde selde mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
TBMM'de 'kripto para' toplantısı
30 Aralık 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 08:30:00

Alerjik nezleyle gribi ayıran belirtiler

ABONE OL

Alerjilerin pek çok belirtiler vardır. Bunlar arasında en sık karşılaşılan belirtilerden biri de burun akıntısıdır. Burunla ilgili semptomların büyük bir kısmı genellikle alerji ile ilişkilidir.

Alerjilerin pek çok belirtiler vardır. Bunlar arasında en sık karşılaşılan belirtilerden biri de burun akıntısıdır. Burunla ilgili semptomların büyük bir kısmı genellikle alerji ile ilişkilidir. Saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit, burundaki alerjik reaksiyonları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Alerjik rinit belirtileri arasında burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma ve burunda, gözlerde ve ağzınızın çatısında kaşıntı sayılabilir. Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Alerji kaynaklı burun akıntısında ateş olmaz. Peş peşe hapşırma, burun kaşıntısı, boğazda kaşınma gibi belirtiler görülmez. Gripte ateş genelde görülür. Boğaz ve kas ağrısı görülebilir. Belirtilere göre ayrılamayan durumda alerji testi yapılarak alerjik nezle teşhisi kesinleştirilir" dedi.

Etiketler : Alerjik nezle Saman nezlesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Parayı elimde tutamadım

Parayı elimde tutamadım
İzlanda'da tanışma yemeği

İzlanda'da tanışma yemeği
Yeni yaş mutluluğu

Yeni yaş mutluluğu
Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli

Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli
Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali

Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali
Yaşasın arabesk

Yaşasın arabesk
Tilki açıklama sonra

Tilki açıklama sonra
Adana tarzı Serenay

Adana tarzı Serenay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER