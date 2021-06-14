6 saatten az uyku alzheimer, kanser ve kısırlık nedeni

Uzmanlar, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını, kilo vermeyi engellediğini söyledi. Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, "Mutlaka en az 6 saat uyumayı tavsiye ediyorum. 6 saatin altında uyuyanlarda yapılan çalışmalarda şunu göstermişler, birincisi kilo almışsınız. Büyüme hormonu salınmaz, ghrelin salınır şekerlere karşı ilginiz artar. Yetersiz uyku, alzheimer hastalığına sebep olur" ifadelerini kullandı.

Az uyumanın hormonal kanserlere de neden olduğunu dile getiren Altıntaş, "Özellikle hormonal kanserler dediğimiz meme kanseri, kolon kanseri ve prostat kanseri artar. Hemşirelerde yapılan bir çalışma var. Gece uyumayan, gece nöbet tutan hemşirelerde kanserin yüzde 200 daha fazla arttığı gösterilmiş. Yine hormon seviyesi, erkeklik hormonu seviyesi her geçen sene azalır. 6 saatin altında uyuyan erkeklerde vücudundaki erkeklik hormonu seviyesi, kendilerinden 10 sene daha yaşlı bir erkeğin erkeklik hormonu seviyesine düşer. Dolayısıyla kısırlığa da sebep olabilir. Yani üremenizi azaltır. Bir taraftan hem uyumamak sizi yaşlandırıyor, hem de üremeyle ilgili problemler açığa çıkıyor. Ayrıyeten de çocuklarda da çok ciddi öğrenme problemlerine sebep olabilir" dedi.