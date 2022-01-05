VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tır şoförünün eşi camdan fırlayarak aracın altında kaldı
TOGG ilk kez uluslararası sahnede yer aldı
İşte Omicron, Delta ve grip belirtileri
Bakan Koca: Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi
Vaka sayıları 65 bini geçti!
İstanbul'daki hastanelerde aşı ve test kuyruğu
Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 325 kişi tutuklandı
Eşini öldüren 70 yaşındaki sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Balık Gölü tamamen dondu
Balık Gölü tamamen dondu
Balık Gölü tamamen dondu
Yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Bir ülke daha kripto para madenciliğini yasakladı
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Milletimiz, bu engizisyon kafalı siyasetçileri unutmayacak
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! Hangi partinin kaç üyesi var?
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye
Ömer Çelik'ten CHP'ye Kur'an kursu tepkisi
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
F-35'in 20 yıllık test süreci bitiyor
Yunanistan'da büyük panik! Eyvah Türkler yüzerek geliyor
Araba stokçularının oyunu bozuldu
Başkan Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı
Türkiye'yi "uçuracak" tesisler açılıyor
05 Ocak 2022 Çarşamba 23:13:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 23:13:00

TOGG ilk kez uluslararası sahnede yer aldı

ABONE OL

ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 başladı. Yerli otomobil Togg ilk kez uluslararası sahnede yer aldı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 (Consumer Electronic Show) bugün başladı.

7 Ocak'a kadar sürecek fuarda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımı yapıldı.

YENİ LOGOSUYLA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Yeni logo, 21 Aralık'ta paylaşılan videoda, ilk kez otomobilin üzerinde görülmüştü.

Etiketler : togg ces yeni logo yerli otomobil
Yılın son konseri

Yılın son konseri
Yeni şarkısı ‘Mesafeler'

Yeni şarkısı ‘Mesafeler'
Doğal Yıldız!

Doğal Yıldız!
Babalar ve oğullar

Babalar ve oğullar
Derin Hülya

Derin Hülya
Aşk itirafı

Aşk itirafı
Yeni yıl dileği sağlık

Yeni yıl dileği sağlık
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Eski eşe mutluluklar!

Eski eşe mutluluklar!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER