VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Rent a car' dolandırıcılarından akıl almaz tuzak: 1 milyonluk vurgun yaptılar
Türkiye'de 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
İkinci el piyasası durgun, galericiler bahardan umutlu
Japonya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
Almanya'dan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması: Tansiyonu düşürmeye yönelik belirti yok
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 915 bin 618'e çıktı
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi
Tarım Kredi gübre fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptı
Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 340 milyar liraya yaklaştı
Türk dünyası birleşiyor!
Lagarde'den kritik "faiz" uyarısı!
Elektrikte indirim olacak mı?
İletişim Başkanı Altun'dan o iddiaya yanıt: Görevimin başındayım
Otomobilde yeni dönem: Fabrika çıkışlı ikinci el!
Türk savunma sanayisinde düğmeye basıldı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
"Kılık değiştirip sızıyorlar"
Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı
Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini değiştirdi
Bir oyuna 4 milyon lira harcadı
Kabul etmediği roller çok tutuyor
11 Şubat 2022 Cuma 19:25:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 19:25:00

İkinci el piyasası durgun, galericiler bahardan umutlu

ABONE OL

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ederken, galericiler, havalar ısındıkça işlerinin düzeleceği konusunda ümitlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında kurdaki ani yükseliş ve ardından gelen sert düşüşle birlikte ikinci el araç piyasası adeta durma noktasına gelmişti. Fazla yükselen ikinci el araçlar yüzde 15 civarı düşmesine rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı. Banka faizlerinin yüksek seyretmesi ve iklim şartlarının da ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği söyleniyor. Eskişehirli galericiler, bahar döneminin gelmesiyle piyasanın canlanacağını ön görüyor.

"PİYASA CANLANACAK GİBİ GELİYOR"

Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın, ikinci el araç fiyatlarının sabitlendiğini söyledi. Bahar aylarında ikinci el araç piyasasının hareketleneceğini öngören Yaşasın, "Piyasa şu an sabitlenmiş durumda. Alan satan yok. Bekliyoruz. Umutluyuz. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Piyasa canlanacak gibi geliyor. Hava şartları ve döviz kurunun sabit olmasından dolayı bu hafta biraz canlanır gibi oldu. Şu an da olacak gibi geliyor. Umarım hep böyle gider. Artık yeter yani. Esnaf gerçekten zor durumda. Kapatma yönünde duyumlar alıyoruz. 'Böyle giderse kapatırım. Yapamıyorum' gibi duyumlar alıyoruz. Bu bizi üzüyor ama havalar ısındıkça bir tık daha iyi olur ümidini taşıyoruz. Otomobil piyasası da oturdu. Yukarı tren devri bitti. Aşağı doğru indi ve biz de fiyatlara yansıttık. Fiyatlar bu şekilde sabit gider diye düşünüyorum"

"TELEFONLAR DA SUSTU"

Eskişehir'de uzun yıllardır ikinci el araç ticaretiyle uğraşan Salih Sarıoğlu, kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı piyasanın durgun olduğunu söyledi. Durumlarının kötü olduğunu aktaran Sarıoğlu, şu şekilde konuştu:

"Burada center içinde araç satan hiç görmedim. Telefonlar da sustu. Artık gelen giden ve arayan yok. Kötü durumdayız. Bankalar faizi düşürecek ve vatandaş kredi çekebilecek. Örneğin vatandaşın cebinde 20 bin lirası varsa 20 bin lira da kredi çekecek 50 bin liralık bir araba alacak. Ya da 100 bin lirası olan adam, 100 bin lira kredi çekecek ve araba alacak. Vatandaş 100 bin lira kredi çektiği zaman geriye 170 bin lira para ödüyor. O da vatandaşın işine gelmiyor. Durum her yerde olduğu gibi burada da iyi değil. Tam ümit bitti demesek de ümit de yok yani."

Etiketler : ikinci el araç piyasası eskişehir piyasa
Aile yemeği

Aile yemeği
Zayıfladık ama hipnozla değil

Zayıfladık ama hipnozla değil
O artık hepimizin babası

O artık hepimizin babası
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Kulisine giren tek kişiydim

Kulisine giren tek kişiydim
Sahne öncesi nikâh kıydı

Sahne öncesi nikâh kıydı
‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü

‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü
Bakıcısına suç duyurusu

Bakıcısına suç duyurusu
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER