VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Herzog ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var
Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü
Ali Çalıkıran: 10 yaş üstü araç alacaklar dikkat!
WhatsApp duyurdu: Sesli mesajlar daha iyi hale gelecek
Anlamlı ‘kan'panya
‘Lastik tamiri pilav yapmaktan kolay'
Hayalleri için 72 yaşında okula döndü
10 yaşındaki kitap kurdu, bir yılda 234 kitap okudu
Trafiğin minik dedektifleri: Trafikte hata yapanları uyaracak
Başkan Erdoğan'dan İstanbullulara müjde
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
"Ukrayna'ya cevap hazırlıyoruz"
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Obezite hakkında doğru sanılan 7 yanlış
20 yaş dişleri çekilmezse eklem problemleri oluşabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -01 Nisan
Sahursuz tutulan oruç kas yıkımını tetikler
"Rusya'nın Donbas taleplerini kabul etmek intihar olur"
Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel açıklaması
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu
01 Nisan 2022 Cuma 18:14:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 18:40:00

Ali Çalıkıran: 10 yaş üstü araç alacaklar dikkat!

ABONE OL

Taşımacılık ve ikinci el otomobil alım satım şirketi DASİ Motorlu Araçlar'ın yöneticisi Ali Çalıkıran, ikinci el otomobil pazarındaki tehlikeye dikkat çekti: “Alınan ikinci el otomobillerin yüzde 66'dan fazlası 10 yaşın üzerinde. Bunların birçoğu da güvenlik tedbirleri yeterli olmayan araçlar!”

DASİ Motorlu Araçlar'ın kurucu CEO'su Ali Çalıkıran, otomotiv sektörünün ülke ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahip büyük bir pazar olduğunu belirtti: "Türkiye'de normal şartlar altında yılda 1 milyona yakın yeni araç, 8 milyona yakın da ikinci el araç satışı yapılıyor. 1 trilyon liraya yakın bir cirosu var sektörün. Bu rakamlar da ekonomik açıdan otomotiv sektörünün büyüklüğünü ortaya koyuyor."

"GÜVENLİK TEDBİRLERİ YETERLİ Mİ?"

Pandemi, çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının sektörü derinden etkilediğini dile getiren Ali Çalıkıran, "Yeni araç bulmak zorlaştı, haliyle ikinci el araçların değeri katlandı. Şu an ikinci el fiyatları neredeyse sıfır seviyesinde" dedi. Çalıkıran, ikinci el otomobil pazarında var olan bir tehlikeye de dikkat çekti: "İstatistiklere göre ikinci el pazarında alınan otomobillerin yüzde 66'dan fazlası 10 yaşın üzerinde. Bunların birçoğu da güvenlik tedbirleri yeterli olmayan 15 ve 20 yıllık yaşlı araçlar."

"HASARLARINA ALDANMAYIN."

Ali Çalıkıran, 10 yaş ve üzeri araç alacaklara önemli uyarılarda bulundu: "Kaporta boyasına aldanarak araç almayın. Almayı düşündüğünüz otomobili mutlaka kapsamlı bir kontrolden geçirin. Mekanik kontrollere de çok daha fazla dikkat edin. Çünkü bakımları aksatılmış olabilir. Düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına ve şasiye de özenle bakın. Araç bakım maliyetleri de arttığı için araca almadan önce ekspertiz yaptırmanız sizi ekstra masraftan kurtaracaktır."

Etiketler : ali çalıkıran kaporta boyası otomotiv sektörü
Boşanma sonrası arabasını sattı

Boşanma sonrası arabasını sattı
TikTok konseri verecek

TikTok konseri verecek
Eşlerin film heyecanı

Eşlerin film heyecanı
30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu

30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu
Şahmeran eğlencesi

Şahmeran eğlencesi
NFT'ye kitapla giriyor

NFT'ye kitapla giriyor
Yabancı konuklardan yoğun ilgi

Yabancı konuklardan yoğun ilgi
Bahar etkinlikleri

Bahar etkinlikleri
Yürüyen servet

Yürüyen servet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER