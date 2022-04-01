Ali Çalıkıran: 10 yaş üstü araç alacaklar dikkat!

DASİ Motorlu Araçlar'ın kurucu CEO'su Ali Çalıkıran, otomotiv sektörünün ülke ekonomisi üzerinde önemli etkiye sahip büyük bir pazar olduğunu belirtti: "Türkiye'de normal şartlar altında yılda 1 milyona yakın yeni araç, 8 milyona yakın da ikinci el araç satışı yapılıyor. 1 trilyon liraya yakın bir cirosu var sektörün. Bu rakamlar da ekonomik açıdan otomotiv sektörünün büyüklüğünü ortaya koyuyor."

"GÜVENLİK TEDBİRLERİ YETERLİ Mİ?"

Pandemi, çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının sektörü derinden etkilediğini dile getiren Ali Çalıkıran, "Yeni araç bulmak zorlaştı, haliyle ikinci el araçların değeri katlandı. Şu an ikinci el fiyatları neredeyse sıfır seviyesinde" dedi. Çalıkıran, ikinci el otomobil pazarında var olan bir tehlikeye de dikkat çekti: "İstatistiklere göre ikinci el pazarında alınan otomobillerin yüzde 66'dan fazlası 10 yaşın üzerinde. Bunların birçoğu da güvenlik tedbirleri yeterli olmayan 15 ve 20 yıllık yaşlı araçlar."

"HASARLARINA ALDANMAYIN."

Ali Çalıkıran, 10 yaş ve üzeri araç alacaklara önemli uyarılarda bulundu: "Kaporta boyasına aldanarak araç almayın. Almayı düşündüğünüz otomobili mutlaka kapsamlı bir kontrolden geçirin. Mekanik kontrollere de çok daha fazla dikkat edin. Çünkü bakımları aksatılmış olabilir. Düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına ve şasiye de özenle bakın. Araç bakım maliyetleri de arttığı için araca almadan önce ekspertiz yaptırmanız sizi ekstra masraftan kurtaracaktır."