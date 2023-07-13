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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:46:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:46:00

Z kuşağına hitap edecek

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Popçu Zerrin Özer uzun bir aradan sonra 'Basit Numaralar' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapıyor.

Popçu Zerrin Özer uzun bir aradan sonra 'Basit Numaralar' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapıyor. 4 Ağustos'ta sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Özer, ''Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum'' dedi. Şarkıya, Erkan Nas yönetmenliğinde klip çeken Özer, ''İçim kıpır kıpır'' dedi.

Etiketler : Z kuşağına hitap edecek Popçu Zerrin Özer Z kuşağı
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