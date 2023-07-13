Z kuşağına hitap edecek
Popçu Zerrin Özer uzun bir aradan sonra 'Basit Numaralar' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapıyor.
Popçu Zerrin Özer uzun bir aradan sonra 'Basit Numaralar' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapıyor. 4 Ağustos'ta sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Özer, ''Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum'' dedi. Şarkıya, Erkan Nas yönetmenliğinde klip çeken Özer, ''İçim kıpır kıpır'' dedi.