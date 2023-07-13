Z kuşağına hitap edecek

Popçu Zerrin Özer uzun bir aradan sonra 'Basit Numaralar' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapıyor. 4 Ağustos'ta sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Özer, ''Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum'' dedi. Şarkıya, Erkan Nas yönetmenliğinde klip çeken Özer, ''İçim kıpır kıpır'' dedi.

