Yer gök kırmızı beyaz

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23 Mayıs 2023 Salı 07:35:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:35:00

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Hadise, Sıla, Göksel, Edis, Buray ve Oğuzhan Koç gibi isimler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sahnede kutladı. Konser alanları bayraklarla kırmızı beyaza büründü.

Hadise, Sıla, Göksel, Edis, Buray ve Oğuzhan Koç gibi isimler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sahnede kutladı. Konser alanları bayraklarla kırmızı beyaza büründü.

Buray, Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı. Buray, "19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır" dedi.

Sıla, Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, smokinden stilize edilmiş, kravatı, gömleği ve ceketiyle dikkat çekti. Sıla, "Ne kadar kıymetli, önemli bir bayramda beraberiz hepimizin bayramı coşkuyla kutlu olsun" dedi.

Göksel Kartal'da konser verdi. Sahnesinde Göksel, 'Dağ Başını Duman Almış' marşını elinde Türk bayrağı ile söyleyerek, 19 Mayıs'ı sevenleriyle beraber kutladı.

Hadise, Maltepe'de sahne aldı. Konserine özel olarak hazırlanan popçuya 40 dansçı eşlik etti. Hadise Valentino'nun tasarım elbisesiyle göz kamaştırdı.

Edis Alanya'daydı. Bayram coşkusunu sahnede yaşayan Edis, , "Bir tane vatanımız var ve onu hayatımız boyunca korumak zorundayız" diyerek hayranlarına seslendi.

Oğuzhan Koç, bayram coşkusunu İstanbul'da yaşadı. Konserde toplanan binlerce müziksever, şarkıcıya ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Etiketler : Hadise Oğuzhan Koç Buray
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