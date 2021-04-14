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14 Nisan 2021 Çarşamba 16:32:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 16:32:00

Yeniden İstanbul'a taşınıyor

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Eşi Bülent Şakrak'ın işleri nedeniyle geçen yıl Bodrum'a yerleşen Ceyda Düvenci, yeniden İstanbul'a taşınıyor.

Eşi Bülent Şakrak'ın işleri nedeniyle geçen yıl Bodrum'a yerleşen Ceyda Düvenci, yeniden İstanbul'a taşınıyor. Dijitalde yayınlanacak olan 'Öğrenci Evi' dizisinin çekimleri için bir süredir İstanbul'da bulunan Düvenci, artık temelli buraya taşınacaklarını açıkladı. Çekimler nedeniyle Bodrum-İstanbul arasında mekik dokumaktan yorulduğunu ifade eden oyuncu, mayıs ayında yeni evlerine yerleşeceklerini dile getirdi.

Etiketler : ceyda düvenci bülent şakrak bodrum istanbul
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