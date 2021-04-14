Eşi Bülent Şakrak'ın işleri nedeniyle geçen yıl Bodrum'a yerleşen Ceyda Düvenci, yeniden İstanbul'a taşınıyor. Dijitalde yayınlanacak olan 'Öğrenci Evi' dizisinin çekimleri için bir süredir İstanbul'da bulunan Düvenci, artık temelli buraya taşınacaklarını açıkladı. Çekimler nedeniyle Bodrum-İstanbul arasında mekik dokumaktan yorulduğunu ifade eden oyuncu, mayıs ayında yeni evlerine yerleşeceklerini dile getirdi.

