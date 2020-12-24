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24 Aralık 2020 Perşembe 01:54:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 17:03:00

Yasemin Kay Allen: Pandemi olmasaydı da Türkiye'ye dönecektim

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Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giderek kariyerini oyunculukta ilerleten Yasemin Kay Allen ALEM dergisine röportaj verdi.

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen kendisinden bahsederken "Meraklı bir insanım. İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi" dedi.

KAFAM FARKLI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Londra’dan İstanbul’a dönen oyuncu, "Pandemi olmasaydı da dönmeyi düşünüyordum. Kafam farklı bir şekilde çalışmaya başladı. Anksiyete kaynağı olan bazı gelişmelerin aslında ne kadar yakın olduğunu gördüm. Dünya çok hızlı evriliyor ve artık ayakta durmak, yetişebilmek için farklı adımlar atılması gerektiğini fark ettim" diye konuştu.

Etiketler : Yasemin Kay Allen pandemi Suna Yıldızoğlu Suna Yıldızoğlunun kızı magazin
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