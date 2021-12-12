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12 Aralık 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 10:00:00

Uyuyan devi uyandırdılar!

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Hande Yener, kendisini pop müziğin kraliçesi ilan eden Gülşen ile ilgili, "Uyuyan devi uyandırdılar. Kıyafetle bu işler olmaz. Şarkı çıkarmak lazım" dedi.

Hande Yener, kendisini pop müziğin kraliçesi ilan eden Gülşen ile ilgili, "Uyuyan devi uyandırdılar. Kıyafetle bu işler olmaz. Şarkı çıkarmak lazım" dedi. Şarkıcı Hande Yener, katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Pop müzik denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olduğunu söyleyen şarkıcı, "21 yıldır denemediğim şey kalmadı. İşimi seviyorum. En farklı ve yapılmamış işleri yapan biri olduğumu biliyorum. Benim için her şey daha yeni başlıyor" dedi. Kendini pop müziğin kraliçesi ilan eden Gülşen ile ilgili konuşan Yener, "Uyuyan devi uyandırdılar. Heyecanla işini yapan arkadaşlarımın hepsini seviyorum. Onların da çok emeği var. Ama 1-2 kişiyle pop müziği kapatamayız" diye konuştu. Son zamanlarda sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen Yener, "Bunlar tabii çok önemli. Ama yeni şarkılar yapmak, albümler çıkarmak da çok önemli. Bunların hepsi bir bütün. Herkes bir kıyafet alıp, sahneye çıkıp, fotoğrafları basına yolluyor. Bir kıyafet ve cesaret yarışı var. Bunlar yeterli değil, önemli olan işlerinizle anılmanız. Şarkı da çıkarmak lazım, klip de çıkarmak da lazım. Öbür türlü kıyafetinizle ve vücudunuzla anılırsınız" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Hande Yener Şarkıcı Gülşen
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