Tatsız gece
Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise'yle 1,5 yıllık birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım, bir mekândan kız arkadaşıyla birlikte çıkarken objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise'yle 1,5 yıllık birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım, bir mekândan kız arkadaşıyla birlikte çıkarken objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki oyuncunun şoförü o esnada gazetecilere saldırarak, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Yıldırım, kız arkadaşını otomobile bindirdikten sonra habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Yıldırım'ın şoförü, daha sonra otomobili gazetecilerin üzerine sürerek oradan hızla uzaklaştı.