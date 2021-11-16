Tatsız gece

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise'yle 1,5 yıllık birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım, bir mekândan kız arkadaşıyla birlikte çıkarken objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki oyuncunun şoförü o esnada gazetecilere saldırarak, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Yıldırım, kız arkadaşını otomobile bindirdikten sonra habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Yıldırım'ın şoförü, daha sonra otomobili gazetecilerin üzerine sürerek oradan hızla uzaklaştı.