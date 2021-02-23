Tatil arkadaşı annesi

Maldivler'de tatilde olan Serenay Sarıkaya, tek başına yayımladığı fotoğraflar sonrası yanındaki kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Oyuncu takipçilerinin merakını yaptığı paylaşımla giderdi. Sarıkaya, 'yaşam koçum' dediği annesi Ümrah Seyhan ile birlikte tatile çıktığını açıkladı. Anne - kız deniz ve güneşin keyfini çıkarırken Sarıkaya, dijital projesi öncesinde de enerji depoladı.