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13 Şubat 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 19:00:00

Şükrü'yü kıskandı

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Geçtiğimiz haftalarda barışan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık nedeni belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda barışan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık nedeni belli oldu. Şükrü Özyıldız ile 'Aşk Taktikleri' filminde başrollerini paylaşan Demet Özdemir'in partneriyle yakınlığı Koç'u rahatsız etti. İddialara göre şarkıcı, ikilinin ilişkisini kıskandı ve sorunlar yaşamaya başladı. Özyıldız'ın Özdemir hakkında söylediği, "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrar çalışırız" sözleri ise krizin büyümesine neden oldu.

Etiketler : Demet Özdemir Oğuzhan Koç Şükrü Özyıldız
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