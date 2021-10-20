20 Ekim 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 14:30:00
Sportif anne
Geçtiğimiz günlerde 'Fakir insanla da beraber olurum' diyerek dikkatleri üzerin çeken model ve sunucu Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay'la objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde 'Fakir insanla da beraber olurum' diyerek dikkatleri üzerin çeken model ve sunucu Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay'la objektiflere yansıdı. İstinyePark'da objektiflere yansıyan Şıkel, kendisi ve oğulları için mağazaları gezip alışveriş yaptı. Şıkel'in sportif tarzı dikkat çekti.