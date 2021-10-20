Sportif anne

Geçtiğimiz günlerde 'Fakir insanla da beraber olurum' diyerek dikkatleri üzerin çeken model ve sunucu Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay'la objektiflere yansıdı. İstinyePark'da objektiflere yansıyan Şıkel, kendisi ve oğulları için mağazaları gezip alışveriş yaptı. Şıkel'in sportif tarzı dikkat çekti.