Son karar Ozan'da

'Best of Serdar' albümünü çıkarmaya hazırlanan Serdar Ortaç, çalışmalarının tam gaz devam ettiğini söyledi. Müzik dünyasına kazandırdığı sayısız eserleri başka sanatçılar tarafından seslendirilecek olan Ortaç, projesinde yer alacak şarkıları ve sanatçıları aranjör Ozan Çolakoğlu tarafından belirlendiğini belirtti. Albümde, Gülşen, Seçil Gür ve İrem Derici gibi isimler yer alacak.

