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09 Şubat 2021 Salı 18:36:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 18:36:00

Şöhreti şimdi yaşıyorum

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'Masumiyet' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, 'Konuşanlar' programına konuk oldu.

'Masumiyet' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, 'Konuşanlar' programına konuk oldu. Avşar, en güzel yaşının sorulması üzerine ''18-19 yaşından sonra hayatım, inanılmaz bir çalışma içerisinde geçti. Dolayısıyla elde ettiğim şeylerin farkına şimdi şimdi varıyorum. Hiçbir zaman şöhret olduğumu kendimde yaşayamadım. Hani vardır ya, şöyle hava atarlar, 'Kulise gelmeden önce şunu, bunu istiyorum' diye. Çok istiyorum bunu yapmak'' açıklamasını yaptı. Hülya Avşar, yeni dizisinde sporunu aksatmayacak şekilde günlük 8 saat çalışma şartı koyduğu konuşulmuştu.

Etiketler : hülya avşar masumiyet şöhret
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