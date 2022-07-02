Seyirci heyecanı

Ertan Saban, Özge Özberk ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrollerini paylaşacağı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Seyircisiyle buluşmak için gün sayan proje ekibi sete çıkarak kamera karşısına geçti. Proje tasarımı ve senaryosunu Gani Müjde'nin üstlendiği dizide, kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi'ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı'nın öyküsü anlatılıyor.

