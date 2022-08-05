Popçu Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde altıncı kez hayranlarıyla buluştu. Ortaç, sevilen eserlerini dinleyicileriyle koro halinde seslendirdi. Aynı mekanda altıncı kez konser veren Ortaç, "Kaçıncı konser, hâlâ kalabalık. Şükür, sevilmek güzel" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. 'Serdar Ortaç Vol.1' tribute albümünün ikincisi için çalışmalara başladığını söyleyen Ortaç, "Aleyna Tilki ile galiba bir şarkı okuyacağım" diyerek sürpriz bir düet hazırlığı içinde olduğunu açıkladı.

