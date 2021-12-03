Setlere dönüyor

Son olarak ekranlara veda eden 'Kış Güneşi' adlı yapımda rol alan Başak Parlak setlere geri dönüyor. Oyuncu, Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in başrolünü paylaştığı 'Kanunsuz Topraklar' dizisine dahil oldu. Parlak yapımda, Bahar karakterine hayat verecek. Yapımda maden işçilerinin, 1939 Türkiyesi'nde geçen büyük mücadelesi ele alınıyor.

