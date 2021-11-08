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08 Kasım 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 12:30:00

Sete alışveriş molası verdi

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TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde bir mekânda öğle yemeği yiyen çift, ardından dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Muhabirlere poz vermeyi ihmal etmeyen Düzyatan, "İyi akşamlar, kolay gelsin" dedikten sonra vale noktasından özel aracını teslim alıp alışveriş merkezinden ayrıldı.

Etiketler : Sete alışveriş molası TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ngin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar
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