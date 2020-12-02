Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel agresif halleriyle dikkat çekti

Çıkışta karşısında gazetecileri görünce gerilen genç oyuncu, şoförüne kızdı. Hande Erçel, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek yardımcısına tepki gösterdi. Öte yandan Hande Erçel'in 4 bin 450 TL değerindeki botları da dikkat çekti.

RECEP ASLAN

