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02 Aralık 2020 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 09:25:00

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel agresif halleriyle dikkat çekti

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Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir hastanede doğum yapan arkadaşını ziyarete geldi.

Çıkışta karşısında gazetecileri görünce gerilen genç oyuncu, şoförüne kızdı. Hande Erçel, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek yardımcısına tepki gösterdi. Öte yandan Hande Erçel'in 4 bin 450 TL değerindeki botları da dikkat çekti.

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Etiketler : Sen Çal Kapımı Eda Hande Erçel Sen Çal Kapımı dizi magazin
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