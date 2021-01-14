Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

Bu haberler sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi oyuncu Melis İşiten’den manidar bir paylaşım geldi. Kaygılaroğlu ile evliliğinden bir kızı bulunan İşiten, ‘’Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirenleri’’ yazarak günün tarihini not aldı. Oyuncu, konuşulan bu yazısının eski eşine yazmadığını söyledi ve paylaşımını sildi.