14 Ocak 2021 Perşembe 01:54:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 17:19:00
Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu paylaştı! Eski eşi Melis İşiten üzüldü
Sefirin Kızı'nda rol alan Uraz Kaygılaroğlu'nun basın danışmanı Gamze Okutucu ile birlikte olduğu iddia edildi.
Bu haberler sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi oyuncu Melis İşiten’den manidar bir paylaşım geldi. Kaygılaroğlu ile evliliğinden bir kızı bulunan İşiten, ‘’Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirenleri’’ yazarak günün tarihini not aldı. Oyuncu, konuşulan bu yazısının eski eşine yazmadığını söyledi ve paylaşımını sildi.