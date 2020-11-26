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26 Kasım 2020 Perşembe 16:56:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 16:51:00

Şarkıcı Seher Çelik'in ses telleri araştırma konusu

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Şarkıcı Seher Çelik, ‘Hayat' adlı teklisini okurken bir araştırmaya yön verdi.

Prof. Dr. İsmail Koçak, Türk Pop Müziği’nde gırtlağın davranışını tespit etmek için, şarkıyı söylerken Seher Çelik’in ses tellerinin endoskopi görüntülerini kaydetti. Elde edilen görüntüler, notayla izlendi.

Etiketler : Şarkıcı Seher Çelik Şarkıcı Seher Çelik Hayat Hayat teklisi Prof. Dr. İsmail Koçak
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