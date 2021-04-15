15 Nisan 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 13:30:00
Sarıoğlu Ailesi denetlemede
Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, çocukları Sare ve Saran ile Bebek'te objektiflere yansıdı.
Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, çocukları Sare ve Saran ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sahibi oldukları Bebek Optik'te denetleme yapan çift, çıkışta kameralara mutluluk pozları verdi. 6 ay önce doğum yapan Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.