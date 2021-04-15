  • BIST
    1415.03
  • Dolar
    8,0489
  • Euro
    9,6466
  • Altın
    451,8500
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca iddialara son noktayı koydu: Söz konusu değil
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma açıklaması!
Mısır'dan Türkiye'ye davet!
F-16, İHA ve SİHA'larda kullanılacak! İşte Türkiye'nin milli füzeleri
Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
ABD'den Türkiye açıklaması
Bir haftalık Süveyş krizi pahalıya patladı! 900 milyon dolar tazminat talebi
Teknoloji devinde deprem! Satın alma teklifi sonrası istifa etti
İsrail'den Türkiye itirafı: Bölgenin en güçlüsü
Ekipler evleri dolaşacak! Aşı için ikna timi
ABD'nin ardından İngiltere'de açıkladı: Askerlerini çekiyorlar
Sarıoğlu Ailesi denetlemede
Türk popu düşüşte!
Annesine yetişti
Sosyal mesafe için ayrı araba!
Arkadaşlara 'kovid' mesafesi
Safiye gibiydim
Gösteriler ileri tarihe
HAZIMSIZLIK SAFRA KESESİNDE SORUNUN İŞARETİ
Fazlası zarar azı Kovid-19'dan koruyor!
ENERJİ İÇİN SAHURDA MEYVE ŞART
ÇOCUĞUNUZUN GEÇ KONUŞMASINI HAFİFE ALMAYIN
Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Sahura kalkmamak kilo aldırır
15 Nisan 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 13:30:00

Sarıoğlu Ailesi denetlemede

ABONE OL

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, çocukları Sare ve Saran ile Bebek'te objektiflere yansıdı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, çocukları Sare ve Saran ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Sahibi oldukları Bebek Optik'te denetleme yapan çift, çıkışta kameralara mutluluk pozları verdi. 6 ay önce doğum yapan Yağmur Sarıoğlu'nun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.

Etiketler : Sarıoğlu Ailesi Sabri Sarıoğlu Yağmur Sarıoğlu
Kıbrıs aşıkları

Kıbrıs aşıkları
Çanakkale'de inzivada

Çanakkale'de inzivada
13. sene öpücüğü

13. sene öpücüğü
Testim pozitif

Testim pozitif
İstanbul Yansın'la listelerde

İstanbul Yansın'la listelerde
Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde

Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde
Sette önlemler üst düzeyde

Sette önlemler üst düzeyde
Sağlık çalışanları için podyumda

Sağlık çalışanları için podyumda
İlham kaynağı Aşk-ı Memnu

İlham kaynağı Aşk-ı Memnu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER