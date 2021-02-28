Romantik Melisa

Uzun süredir Umut Evirgen ile arkadaşlık yaşayan oyuncu Melisa Şenolsun, erkek arkadaşının doğum gününü Instagram'dan daha önce paylaşılmamış fotoğraflarını yayımlayarak kutladı. Erkek arkadaşıyla çekilmiş karelerini paylaşan oyuncu, 'İyi ki doğdun' notunu düştü. İkili birbirlerinin ruh eşleri olduklarını söylüyor.

