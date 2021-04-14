Rolüne psikologla hazırlandı

Camdaki Kız adlı dizideki rolüyle beğeni toplayan Burcu Biricik şimdi de Fatma adlı projesiyle dijitalde de yer alacak. Variety Dergisi'ne konuk olan Burcu Biricik, Fatma karakteri için iki ay çalıştığını söyleyerek "Rolüm için psikologla birlikte çalıştık. Çocukluğunda yaşadığı travmaların bugünkü yaşamına nasıl bir etkisi olacağı hakkında çok konuştuk. Bu bana çok yol kat ettirdi'' dedi.

