24 Kasım 2020 Salı 16:55:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 17:18:00
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın koronavirüs tedbiri...
Oyuncu Murat Yıldırım, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.
‘Ramo’ adlı dizisinin setinden çıkan oyuncu Murat Yıldırım, sette koronavirüs önlemlerine dikkat ettiklerini söyledi. Oyuncu, 5 günde bir Kovid-19 testi yaptırdıklarını belirtti.
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- Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın koronavirüs tedbiri...