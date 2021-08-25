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25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30:00

Polisiye dizi ile ekranda

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En son 'Kırmızı Oda' dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, ekranlara geri dönüyor.

En son 'Kırmızı Oda' dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, ekranlara geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda O3 Medya ile anlaşan oyuncu beraber çekmeyi planladıkları ilk dizi projesinden vazgeçmişti. Petekkaya'nın etkili bir polisiye projesine hazırlandığı ortaya çıktı. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak.

Etiketler : Kırmızı Oda Erkan Petekkaya O3 Medya Şenol Sönmez
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