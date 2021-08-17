17 Ağustos 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 17:00:00
Para cezası işe yaradı
Daha önce pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı için iki kez para cezasına çarptırılan Merve Boluğur, sonunda akıllandı.
Daha önce pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı için iki kez para cezasına çarptırılan Merve Boluğur, sonunda akıllandı. Maskesiz görüntülendiğinde "Benden hastalık değil, sağlık geçer" diyerek tepki çeken Boluğur, bu kez maskesini sıkı sıkı takarak Nişantaşı sokaklarında gezdi.