Para cezası işe yaradı

Daha önce pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı için iki kez para cezasına çarptırılan Merve Boluğur, sonunda akıllandı. Maskesiz görüntülendiğinde "Benden hastalık değil, sağlık geçer" diyerek tepki çeken Boluğur, bu kez maskesini sıkı sıkı takarak Nişantaşı sokaklarında gezdi.





