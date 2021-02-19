Padişahın karşısında yürüme stresi

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, katıldığı Youtube programında oyunculuk kariyerinde yaşadığı komik bir anısını anlattı. Bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Eyüboğlu, ''Padişahın (Halit Ergenç) karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç'e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca 'Bağdat caddesinde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi' demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum'' sözleriyle güldürdü.

