Sular durulmuyor! Ozan Güven için tutuklama talebi

Bir süredir magazin gündeminde yer bulan Deniz Bulutsuz Ozan Güven ikilisi hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 6 aylık ilişkileri olaylı bitmiş, birbirleri hakkında uzaklaştırma kararı alınmış ve şiddet görüldüğü iddiaları gündeme oturmuştu. Dün gelen bilgilere göre; Ozan Güven'in evindeki kamera görüntülerinin silindiği iddialarının ardından bugün Deniz Bulutsuz cephesinden son dakika haberi geldi. Delilleri karartma ihtimali nedeniyle Deniz Bulutsuz, bir kez daha mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Genç kadının avukatı ise Güven'in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı.

OZAN GÜVEN DENİZ BULUTSUZ CEPHESİNDE SON NOKTA!

Hürriyet'in haberine göre; delilleri karatma ihtimaline karşılık, Deniz Bulutsuz'un avukatı, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; 6 aylık ilişkileri olaylı şekilde sona eren Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında sular durulmuyor. Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ozan Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Ozan Güven olduğu öne sürüldü.

DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ

Deniz Bulutsuz'un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da açıkladı: "Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz."