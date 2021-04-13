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13 Nisan 2021 Salı 17:01:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 17:01:00

Öykü'den dizi sürprizi

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Survivor yarışmasından elendikten sonra İsmail Berhan ile evlilik hazırlıkları yapan Öykü Çelik, sürprizleri olduğunu söyledi.

Survivor yarışmasından elendikten sonra İsmail Berhan ile evlilik hazırlıkları yapan Öykü Çelik, sürprizleri olduğunu söyledi. Yeni projesi olduğunu söyleyen Çelik, "Bir dizi var ama kesinleşsin öyle söyleyeyim" dedi. Setleri özlediğini ekleyen oyuncu, "Ben setlerle yaşadım hep hayatım boyunca. İnsan mesleğini özlüyor tabii ki" dedi

Etiketler : öykü survivor ismail berhan evlilik
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