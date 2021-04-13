Öykü'den dizi sürprizi

Survivor yarışmasından elendikten sonra İsmail Berhan ile evlilik hazırlıkları yapan Öykü Çelik, sürprizleri olduğunu söyledi. Yeni projesi olduğunu söyleyen Çelik, "Bir dizi var ama kesinleşsin öyle söyleyeyim" dedi. Setleri özlediğini ekleyen oyuncu, "Ben setlerle yaşadım hep hayatım boyunca. İnsan mesleğini özlüyor tabii ki" dedi

