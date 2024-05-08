İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, soykırımcılar 35 bine yakın sivil Filistinliyi kadın çocuk demeden katletti.

7 Ekim'den bu yana devam eden soykırıma karşı Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi ve insani yardım çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE İSRAİL'E NEDEN ASKERİ HAREKAT YAPMIYOR?

İletişimci-Yazar Ali Saydam, 24 TV'de Murat Çiçek'in moderatörlüğünde canlı yayınla ekrana gelen "Açık Görüş" programında Türkiye'nin Gazze'ye yönelik faaliyetlerini görmezden gelerek yürütülen algı operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saydam, "Türkiye İsrail'e neden askeri müdahalede bulunmuyor?" sorusu ile yürütülen algı operasyonlarına yönelik "Türkiye İsrail'e neden askeri müdahalede bulunmuyor?" sorusuna "Laf ebeliği yapmak kolay, İsrail'in burnunun dibindeki Ürdün ve Suudi Arabistan İsrail'i destekler durumdalar. Akıl alacak gibi değil. Onlar sessiz kalacak, biz müdahale edeceğiz!" diye konuştu.

"DAHA NE YAPSIN TÜRKİYE!"

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına vurgu yapan Saydam, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın gibi ülkelerin İsrail yanlısı tutumlarını hatırlatarak "Türkiye daha ne yapsın! Üzülerek belirtiyorum ki, ABD'nin ekonomisini, dış politikasını İsrail yanlıları yönetiyor. Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'i destekler durumdalar. Onlar sessiz kalacak biz buradan Lübnan'ı Suriye'yi aşıp müdahale edeceğiz! Hangi akıldır bu?" dedi.