Ortak dertleri anlattım

'Gülmedi Kader', 'Diken', 'Hiç Durmadan' şarkılarıyla kariyerine iddialı giriş yapan Birhan Nasuhoğlu, 'Tanrı Türkü Dinliyor' projesini dijital platformlarda yayınladı. İki türküden oluşan albümüyle yeni bir heyecan yaşadığını söyleyen popçu, 'Türkülerimizden esinlenerek bestelediğim şarkılarımı. Şarkı sözlerinde, ortak dertlere sahip iki arkadaşın hissettiklerini anlattım' dedi.