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03 Ocak 2024 Çarşamba 06:56:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 06:56:00

Önce danıştı sonra yazdı

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Komedyen Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı 'Yaşam Koçu' filmi vizyona geri sayıma başladı.

Yağmur Tanrısevsin'le birlikte başrolde yer alan oyuncu, filmin sürecini anlattı. Doğu Demirkol, süreç içerisinde gözlem için 'ses terapisti, karma terapisti, yaşam koçu' gibi seanslara gittiğini belirterek, "Birkaç Yaşam Koçuna gözlem için danışan olarak gittim. Onlar enteresan deneyimlerdi... Ses terapisti, karma terapisti, yaşam koçu... bunlara gittim, gözlemlerimi yaptım. Buralardan çok komik sahneler çıktı" dedi. Film 12 Ocak'ta vizyona girecek.

Etiketler : doğu demirkol yaşam koçu film
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