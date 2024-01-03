Önce danıştı sonra yazdı

Yağmur Tanrısevsin'le birlikte başrolde yer alan oyuncu, filmin sürecini anlattı. Doğu Demirkol, süreç içerisinde gözlem için 'ses terapisti, karma terapisti, yaşam koçu' gibi seanslara gittiğini belirterek, "Birkaç Yaşam Koçuna gözlem için danışan olarak gittim. Onlar enteresan deneyimlerdi... Ses terapisti, karma terapisti, yaşam koçu... bunlara gittim, gözlemlerimi yaptım. Buralardan çok komik sahneler çıktı" dedi. Film 12 Ocak'ta vizyona girecek.