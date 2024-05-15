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15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:22:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:22:00

Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemde olmadığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HİÇBİR ARA ZAM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." yanıtını verdi.

Etiketler : asgari ücret bakan ışıkhan zam
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