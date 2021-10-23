NFT'si görücüye çıkıyor

Proje DasDas dijitalde sanatseverlerin karşısına çıkacak. Nugül Yeşilçay'ın hem hikayesi hem senaryosunu hem de yönetmenliğini üstlendiği 7 bölümlük mini dizi projesi, kara komedi türünde bir foto-dizi olma özelliği taşıyor. Gerilim ve komedi unsurları içeren proje, orta halli ve çocuklu Suzan ile Harun çiftinin, Harun'un ressam bir kıza âşık olmasıyla felakete dönüşen hayatlarının hikayesini gözler önüne seriyor.