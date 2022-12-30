Nişantaşı'nda terör estirdi

Geçtiğimiz haftalarda 44 günlük evliliklerini sonlandıran oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın üçüncü kez bir araya geldi. Daha önce iki kez baş başa kameralara yakalanan Boluğur ve Aydın, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Bir mekanda oturan çiften Boluğur, habercilerin kendilerini görüntülediğini fark edince ateş püskürdü. Kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden" diyerek serzenişte bulundu.