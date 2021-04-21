Necroman'a uluslararası başarı

Gerçek hikayeden esinlenilerek Türkiye'de çekilen 'Necroman' adlı kısa film, festivallerde ödüle doymuyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken'in oynadığı film; Southeast Regional Fest'te 'En İyi Korku Filmi', Creepy Tree Fest'te 'Ürkütücü Set Tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Oyuncu', Santiago Horror Film Fest'te ise 'Resmi Seçki Alan Film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.