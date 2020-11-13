13 Kasım 2020 Cuma 17:34:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:28:00
Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait
Şarkıcı Murat Boz'la anılan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Farah Abdullah, Asmalımescit'te görüntülendi. Murat Boz ile hakkında çıkan aşk iddialarına güzel oyuncu bakın ne cevap verdi...
"Masumlar Apartmanı" dizisinin set çıkışında objektiflere yansıyan oyuncuya, Murat Boz soruldu. 1 ay önce birlikte çekilmiş karelerinin yeni habermiş gibi sunulduğunu söyleyen Abdullah, “Benim daha önce paylaştığım hikayeyi alıp görüntülendiler gibi bir şey yapmışlar. Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok” dedi.
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