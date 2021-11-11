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11 Kasım 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 19:30:00

Megan Fox İstanbul'da

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Dünyaca ünlü Amerlikalı manken ve oyuncu Hollywood yıldızı Megan Fox, rock yıldızı sevgilisi Machine Gun Kelly'le birlikte Türkiye'ye geldi.

Dünyaca ünlü Amerlikalı manken ve oyuncu Hollywood yıldızı Megan Fox, rock yıldızı sevgilisi Machine Gun Kelly'le birlikte Türkiye'ye geldi. Çift, İstanbul havaalanında hayranları tarafından görüntülendi. 35 yaşındaki Fox, daha önce bir belgesel çekimi için İstanbul ve Çanakkale'ye gelmişti. Hollywood yıldızı çekimler öncesi tarihi yarımada da Yerebatan Sarnıcı ve Ayasofya müzesi gibi tarihi yerleri gezmişti.

Etiketler : Megan Fox Amerlikalı manken Hollywood yıldızı Machine Gun Kelly
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