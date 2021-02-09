Maskeli depresyon pandemide nüks etti

Duygularını bastırarak stres ve öfkesini belli etmeyen kişilerde görülen örtülü, bir diğer adıyla 'maskeli depresyonun' kansere davetiye çıkardığını belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Kişi gerektiğinde hayır demeli. Bunları bastırdıkça karşımıza iç hastalıkları şeklinde çıkıyor" dedi.

Prof. Dr. Tarhan, koronavirüs nedeniyle birçok psikolojik hastalığın nüks ettiğini söyledi. Prof. Dr. Tarhan, "70 yaşında olup hayatında ilk kez antidepresan kullanmak zorunda olan hastalarımız oldu. Uzun süredir kendini dengede tutan bazı psikolojik hastalıklar koronavirüs nedeniyle nüks etti. Koronavirüs şu anda yaşamsal travma olarak hastalıkları başlatan olay. Kontrol edilemeyen stres insana zarar veriyor. Kontrol edilebilen stres insana zarar vermez. Kişiyi uyanık tutar ve çalıştırır. O nedenle kontrol edilebilen stresten korkmamak gerekir.

Öfkeyi ne bastırmak ne dışa vurmak, öfkeyi öğütmek gerekiyor. Öfkeye bir itfaiyeci tavrıyla yaklaşmak gerekiyor. İtfaiyeci ne yapar? Önce yangını söndürür, sonra soğutur ardından ise bu yangının sebebini araştırır. Kişi bu yaklaşımla kendisini neyin öfkelendirdiğini sorgulamalı. Sakinleştikten sonra kendisini öfkelendiren bu konuya çözüm üretmeli. Kişi gerektiğinde "hayır" demeli. Bizler hayır deme becerisini çalışıyoruz. Bunları bastırdıkça karşımıza iç hastalıkları şeklinde çıkıyor. O nedenle kişi hayır deme becerisini öğrenmeli" uyarısında bulundu.