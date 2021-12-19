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19 Aralık 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 15:00:00

Maldivler'de evlendiler

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Modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

Modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, önceki gün Maldivler'de hayatlarını birleştirdi. Sade bir törenle mutluluğa "Evet" diyen ikiliyi mutlu günlerinde ünlü modacının annesi ve oğlu Ateş de yalnız bırakmadı. Sert ile Dermenci, "Çok şükür, birbirimizi bulduk. Mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : Maldivler Modacı Ivana Sert Sezer Dermenci
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