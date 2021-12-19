Maldivler'de evlendiler

Modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, önceki gün Maldivler'de hayatlarını birleştirdi. Sade bir törenle mutluluğa "Evet" diyen ikiliyi mutlu günlerinde ünlü modacının annesi ve oğlu Ateş de yalnız bırakmadı. Sert ile Dermenci, "Çok şükür, birbirimizi bulduk. Mutluyuz" açıklamasını yapmıştı.