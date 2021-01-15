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15 Ocak 2021 Cuma 20:19:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 14:01:00

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu: Dizi kadınları onurlandırıyor

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‘Kuruluş Osman' dizisinde Hazal Hatun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, ekibinin kadına verdiği değerin rolünü sevmesindeki en önemli etken olduğunu söyledi.

Yeşim Ceren Bozoğlu, “Dizideki başarının yüzde ellisi önde savaşanlarınsa yüzde ellisi de kazananları koruyan kadınlarındır. Ben ‘Kuruluş Osman’ın kadını çok onurlandıran bir iş olduğunu düşünüyorum. ‘Niye bu kadar aşıksın bu işe?’ diyenlere cevabım budur” dedi. 

Etiketler : Kuruluş Osman Hazal Hatun Yeşim Ceren Bozoğlu dizi kadın magazin
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