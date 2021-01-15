Yeşim Ceren Bozoğlu: Dizi kadınları onurlandırıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu, “Dizideki başarının yüzde ellisi önde savaşanlarınsa yüzde ellisi de kazananları koruyan kadınlarındır. Ben ‘Kuruluş Osman’ın kadını çok onurlandıran bir iş olduğunu düşünüyorum. ‘Niye bu kadar aşıksın bu işe?’ diyenlere cevabım budur” dedi.