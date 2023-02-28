Kulaktan ikinci operasyon

Kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle daha önce operasyon geçiren oyuncu Filiz Akın, yeniden ameliyat oldu. Akın, ameliyatıyla ilgili '''Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi'' dedi. Hasta yatağından bir paylaşımda bulunan Akın, sağlık durumuna ilişkin sevenlerini bilgilendirdi. Sanatçı, ''Çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki?'' dedi.