Kovid'i yendi sahnelere döndü

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan şarkıcı Sıla, hastalığı atlatıp kendini işlerine verdi. Sıla, Ege konserleri turunda Didim Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya geldi. Sahnelere dönen Sıla, beyaz elbisesi sahne şovları ve repertuvarıyla dikkat çekti. Konser öncesinde ses provasına katılan babası ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sıla, "Babam da sürpriz yapıp soundcheck'i bastı" notunu yazdı.