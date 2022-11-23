Klibinin yönetmenliğini yapacak

Sanatçı Hülya Avşar, son dönemde çok konuşulan klip maliyetlerinin yüksek olmasıyla ilgili konuştu. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile akşam yemeği yiyen Avşar Kızı, kendi kliplerini kendisinin çektiğini söyledi. ''En büyük maliyetli yönetmen benim'' diyen şarkıcı, ''Maliyetler evet yüksek. Ne yapalım? İşimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Üretmek güzel bir şey... Kliplerimi kendim yönetip kendim çekeceğim" dedi.

