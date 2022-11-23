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23 Kasım 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 15:00:00

Klibinin yönetmenliğini yapacak

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Sanatçı Hülya Avşar, klip maliyetlerinin yüksek olmasıyla ilgili konuştu.

Sanatçı Hülya Avşar, son dönemde çok konuşulan klip maliyetlerinin yüksek olmasıyla ilgili konuştu. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile akşam yemeği yiyen Avşar Kızı, kendi kliplerini kendisinin çektiğini söyledi. ''En büyük maliyetli yönetmen benim'' diyen şarkıcı, ''Maliyetler evet yüksek. Ne yapalım? İşimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Üretmek güzel bir şey... Kliplerimi kendim yönetip kendim çekeceğim" dedi.

Etiketler : hülya avşar kaya çilingiroğlu zehra çilingiroğlu
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